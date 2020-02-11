新冠肺炎：大健康飆逾一倍 巨星醫療漲兩成
2020年02月11日 09:54
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個別醫藥醫療股繼續借新冠肺炎炒作，大健康國際(02211)曾飆1.46倍，高見0.138港元，暫升幅收窄至90%，成交近4,000萬元。
公司公布，就內地爆發新型冠狀病毒性肺炎疫症，旗下如吉林省、瀋陽地區、黑龍江地區部分附屬受當地政府防疫指揮部門委託，為防疫醫療物資指定的採購單位。
另外，巨星醫療(02393)早段曾飆26.7%，高見1.8元，暫升幅收窄至12%。集團自行研發的環境消毒產品「84消毒液」已得到廣西壯族自治區衛生健康委員會批復，正式投入生產，首批約5噸（稀釋倍數150倍）於2月11日開始運往醫院。「84消毒液」為該公司自行研發的產品，適用於一般物體表面和環境的清潔與消毒，例如醫院、商場、學校、公園、小區、居家環境等應用。
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