港股格局：陳炳強指現階段值博率不高
2020年02月11日 10:46
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，美股三大指數屢創新高，反映環球資金對新冠肺炎疫情的憂慮並非太大。另一方面，市場憧憬內地加大「放水」力度，以致中港股市在現水平現承接力，恒指亦在26,800至27,000點見初步支持。不過，潛在風險在於現時內地陸續復工，會否加劇疫情擴散值得關注，再加上北京實施社區封閉式管理，或反映疫情嚴峻。假如情況進一步惡化，港股再考驗兩萬七甚至兩萬六的機會唔細，因此在現水平值博率並不高。
近日抗疫概念股備受市場追捧，例如吉利汽車(00175)研發「N95口罩級」過濾標準車載凈化系統；維達國際(03331)及恒安國際(01044)受惠短線需求急增，帶動股價向上。陳認為，對於吉汽研發的凈化系統，是噱頭多於實際，假如疫情轉差，對於汽車需求亦會轉弱。而市場現時對紙巾的需求亦只屬「提前消費」，對相關企業整年盈利貢獻並不會好大，股價的急升未有實際情況支持，有貨的投資者雖可順勢搭轉順風車，但亦應提防股價或會隨時回落。
另外，他指出，美團點評(03690)早前股價相當硬淨，但今年以來輾轉回落。最近公司的旅遊預訂業務受疫情影響，並遭大行下調評級，其股價近日主要在90至100元水平爭持，博吓反彈無可厚非，不妨以96至97元水平作為止蝕，但短期未能上返100元關，顯示股價上升動力有限，下破支持位機會相當大。
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