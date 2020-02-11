港股格局：陳炳強指現階段值博率不高

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，美股三大指數屢創新高，反映環球資金對新冠肺炎疫情的憂慮並非太大。另一方面，市場憧憬內地加大「放水」力度，以致中港股市在現水平現承接力，恒指亦在26,800至27,000點見初步支持。不過，潛在風險在於現時內地陸續復工，會否加劇疫情擴散值得關注，再加上北京實施社區封閉式管理，或反映疫情嚴峻。假如情況進一步惡化，港股再考驗兩萬七甚至兩萬六的機會唔細，因此在現水平值博率並不高。

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