新冠肺炎：富臨灣仔陶源酒家員工確診 股價跌2%
2020年02月11日 10:46
東網電視更多新聞短片
富臨集團(01443)公布，獲悉一名任職灣仔菲林明道陶源酒家的員工懷疑感染新型冠狀病毒，已向該分店員工調查健康狀況，發現一名員工確診感染新型冠狀病毒，現正於東區醫院接受治療。據了解，該名員工於1月26日曾參家庭火鍋聚餐，而部分親友亦確診感染新型冠狀病毒。集團已主動聯絡衞生防護中心，會繼續跟進事件。
該股股價跌2.07%，報0.237元。
公司指出，為確保各位員工及顧客的健康和安全，集團已於周一(10日)進行徹底清潔和消毒，所有已開封或經過處理的食物已棄掉，並決定周二(11日)起關閉該分店14天；分店所有員工將自行隔離14天，公司會密切跟進他們的健康狀況。
因應新型冠狀病毒肆虐，集團旗下所有分店已全面提升防疫措施，所有員工於值勤期間須配戴口罩，並每日在店內量度體溫兩次，如發燒或感到不適，必須馬上求醫及留家休息。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。