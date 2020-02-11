新冠肺炎：富臨灣仔陶源酒家員工確診　股價跌2%

該股股價跌2.07%，報0.237元。

公司指出，為確保各位員工及顧客的健康和安全，集團已於周一(10日)進行徹底清潔和消毒，所有已開封或經過處理的食物已棄掉，並決定周二(11日)起關閉該分店14天；分店所有員工將自行隔離14天，公司會密切跟進他們的健康狀況。

因應新型冠狀病毒肆虐，集團旗下所有分店已全面提升防疫措施，所有員工於值勤期間須配戴口罩，並每日在店內量度體溫兩次，如發燒或感到不適，必須馬上求醫及留家休息。

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