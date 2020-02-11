新冠肺炎：IMF警告將打擊日本經濟　旅遊貿易當災

國際貨幣基金組織(IMF)警告，若新冠肺炎疫情持續一段長時間，並且不斷擴散，或會衝擊日本經濟，打擊旅遊、零售和出口等行業。

外電引述IMF日本事務主管Paul Cashin表示，新冠肺炎擴散為日本經濟帶來下行風險，雖然確實的影響還須視乎擴散的範圍，以及市場對政策的反應。若疫情長時間持續且擴散，來自中國及其他地方開支和遊客減少，將打擊日本的旅遊及零售行業。

他又指出，相關疫情亦好可能會影響日本的貿易及投資，因中國經濟進一步放緩，將損害日本公司的產品並破壞供應鏈。

資料顯示，2018年中國是日本第一大出口市場。2019年，訪日遊客數量按年增加2.2%，達3,188萬人次，連續7年創新高，其中三成遊客來自中國。

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