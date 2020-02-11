好事多磨？傳阿里巴巴被排除在港股通之外

報道引述消息人士透露，由於阿里巴巴來港上市前，內地及港交所曾達成一項協定，當中包括將第二上市及同股不同權的企業排除在港股通之外。然而，雙方至今仍未同意為阿里巴巴修改相關協定，但不排除未來會作出改變。港交所已向中證監提議修例，惟中證監尚未決定修改先前的協議。

報道又引述消息人士指，阿里巴巴並不在當前將被納入港股通的名單上，該名單將於2月17日更新。

去年11月，阿里巴巴從美國回流香港作第二上市，市場關注該股何時可獲納入港股通，但由於該股目前的上市屬性及股權結構較為特殊，仍存在討論空間。

其後，恒生指數公司宣布於去年12月6日收市後，納入阿里巴巴於恒生綜合指數(恒生綜合行業指數–資訊科技業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數)及恒生互聯網科技業指數，並於12月9日起生效。

港交所當時稱，目前第二上市的同股不同權架構公司股份暫未納入港股通範圍，未來期待與有關方面就此進行協商。

上海證券交易所去年10月發布《上海證券交易所滬港通業務實施辦法(2019年修訂)》，實施辦法規定具有同股不同權架構的公司股票進入港股通需滿足的條件，例如，非A+H兩地上市的具有同股不同權架構的公司股票進入港股通，須同時滿足五項條件：

1、在聯交所上市滿6個月加上20個港股交易日；

2、最近183日的日均市值不低於200億港元；

3、最近183日的港股總成交額不低於60億港元；

4、上市以來股票發行人和不同投票權受益人未因違反聯交所對具有同股不同權架構的公司企業管治、信息披露以及投資者保障措施等方面的規定，而受到聯交所公開指責、其他公開制裁或者觸發不同投票權終止情形；

5、須滿足現有港股通股票納入條件，以及上海證交所認定的其他條件。

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