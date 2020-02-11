港元拆息︰1個月跌至1.84厘 呈兩連降
2020年02月11日 11:23
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(Getty Images圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至1.11厘；1星期降至1.46厘；與樓按相關的1個月續跌至1.84厘，連跌兩日；3個月報2.16厘。
11/2/2020
隔夜 1.11786厘
1星期 1.46232厘
2星期 1.58357厘
1個月 1.84446厘
2個月 2.06232厘
3個月 2.16232厘
6個月 2.27464厘
12個月 2.34929厘
10/2/2020
隔夜 1.16679厘
1星期 1.50000厘
2星期 1.62929厘
1個月 1.87179厘
2個月 2.10304厘
3個月 2.19738厘
6個月 2.30821厘
12個月 2.37821厘
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