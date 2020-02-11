新冠肺炎：花旗降內地經濟增長預測 人幣料跌至7.05

花旗銀行經濟學家余向榮等發表報告，重新評估新冠病毒對內地經濟的影響。報告指出，目前暫時看不到疫情拐點迹象，可能還需要數天甚至數周時間，並預計此次疫情對經濟的破壞將超過2003年沙士。內地需要用更多強有力的政策來支持經濟。

假設疫情在3月底得到有效控制，該行將2020年第一季內地經濟增長預測，由4.8%下調至3.6%；預計第二季經濟增速低於5%，下半年將回升至6.1%。2020年全年經濟增長預測，則由5.5%下調至5.3%。

該行預計，今年內地出口下跌4.4%，相較此前預計1.6%的跌幅擴大；進口跌8%，亦較此前預測跌1%高，預計今年貿易順差4,790億美元。另外，預計財政赤字率將升至3.5%，地方政府專項債額度將提升至3.5萬億元人民幣。該行料第二季和第三季政策利率將分別下調10基點和5基點，同時每季度降準50基點。

人民幣方面，他們預計近期將偏弱，3個月內人民幣將跌向7.05兌每美元，而在6至12個月將回升至6.95。

－－－－－－