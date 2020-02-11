【專家點評】古勝：物管股有前途…

內地新冠肺炎疫情尚未受控，多地出現封城封村情況。過去，內地二、三線城市的小區並沒有物業管理的概念，可經歷過今次疫情，相信業主和租客戶都認識到甚麼是物業管理服務，對於未來內地物管行業的發展前景，應該有正面的影響。

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