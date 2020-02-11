【專家點評】古勝：物管股有前途…
2020年02月11日 11:53
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內地新冠肺炎疫情尚未受控，多地出現封城封村情況。過去，內地二、三線城市的小區並沒有物業管理的概念，可經歷過今次疫情，相信業主和租客戶都認識到甚麼是物業管理服務，對於未來內地物管行業的發展前景，應該有正面的影響。
物管股今日亦有好表現，中海物業(02669)現升8%；雅生活服務(03319)升6%、彩生活(01778)及新城悅服務(01755)升逾4%(物管服務股板塊追蹤：https://bit.ly/2OI4XOg )。
策略上，龍頭的中海物業已破頂，可以留意其他同類股接力。其中碧桂園服務(06098)今早一度高見30.1元，創52周新高，現報29.7元，升0.6%，是浪有勢衝32元水平，回吐宜守28.2元。
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