【專家點評】龔成：想加入人生勝利組　首先要摒棄…

近年社會有不少「抱怨」、「認命」、「靠父幹」、「無法向上流」、「沒有機會」等思維，往往都是偏向負面的思維，而某程度來說，都會暗中產生「認命思維」。

做普通人不是問題，問題在於當大部分人都面對無法上流的情況，而自己又將無法上流合理化，就會給自己藉口「人人都是這樣，不要做無謂的事，算吧啦」，那就只會對自己愈來愈不利。

不過，時間愈長就會愈難突破，若周圍的人、所收到的資訊也是這樣，就更強化自己留在原地的藉口，給予自我安慰。所以在某程度來說，這些潮文是給不嘗試突破的人一種安慰，強化不突破的藉口，更令「認命」合理化。

--限制的只是環境，而不是我們的思維--

香港年輕人無法上流及生活未滿意的現況，或許10個中有8個正在面對，但我希望各位能做餘下的2位，即是說，就算現實環境如此，其他人都是如此，但仍要想方法尋求突破！

就算看似有種種限制，也不能因這些「限制」而認為自己只能如此。即是說，就算別人如此、環境如此，我們也不能如此！限制的只是環境，而不是我們的思維，而我們的思維卻能創造無限可能！

若果大家抱有限制思維，最終就只會被自己限制，若大家見到身邊人如此就認定自己只能如此，那就只會繼續與其他人一樣無法上流。若你認命，你可能會感到安慰「算吧啦，大家都是如此」，但其實，這對你來說是危險的思維，長遠將造成認命的結果。

--意念成就事實--

只要能改變思維，就能改變行為，從而改變結果。香港人，面對如此環境，我們就更加更加不能認命，當你擁有突破思維時，你就能有天成就突破。各位，加油！

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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