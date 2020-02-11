【東網送大禮】趁英鎊下跌 玩轉英國？
2020年02月11日 12:00
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英國正式進入脫歐過渡期，不過歐盟與英國還未就雙方自由貿易協定進行談判，英國無協議脫歐的風險憂慮再次升溫，拖累近日英鎊匯價，周二(11日)英鎊兌美元跌至兩個月低位。
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