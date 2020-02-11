【高盛推介】績前跟進阿里巴巴購沽證
2020年02月11日 12:03
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴將於周三(12日)公布業績，周一(10日)推出一系列措施幫助商戶渡過營運挑戰，有券商指支援措施對阿里財務影響微，但卻可減輕商戶的營運壓力，維持阿里「買入」評級。
觀察個股認股證資金流向，以過去5個交易日計共有約4,900萬元流入阿里認購證，是同期三大資金流入的個股相關資產。
現時市場上最活躍的阿里認購證行使價都在240元以上，都超過13%價外，提供約9至10倍的實際槓桿，投資者現時如看好阿里可留意槓桿相若，而且更貼價的產品，可留意購證(19825)，行使價226.19元，2020年5月27日到期，實際槓桿9.4倍。
貼價證則可留意阿里購證(17980)，行使價208.38元，2020年7月28日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、低街貨。
相反，投資者如看淡阿里，可留意高槓桿阿里沽證(18745)，行使價198元，2020年7月7日到期，實際槓桿7倍，貼價、行使價195至218元之間產品中槓桿最高。
或貼價阿里沽證(20490)，行使價207.08元，2020年6月23日到期，實際槓桿6.7倍，貼價條款中槓桿最高。
阿里牛證方面，高槓桿的選擇可留意收回價200元附近的阿里牛證(59904)，收回價200.18元，行使價198.18元，換股比率100，槓桿比率14.6倍，貼價、高槓桿。
收回價較遠的可留意阿里牛證(59920)，收回價180.18元，行使價178.18元，換股比率500，槓桿比率5.8倍。
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