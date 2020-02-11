中生製藥治療乳腺癌藥獲美德上市許可
2020年02月11日 12:06
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中國生物製藥(01177)公布，附屬公司正大天晴藥業集團開發的治療乳腺癌藥物「氟維司群注射液」已分別獲美國食品藥品監督管理局(FDA)的新藥簡略申請(ANDA)批准，以及德國聯邦藥物和醫療器械管理局(BfArM)的藥品上市許可。
氟維司群是新型雌激素受體拮抗劑，能阻斷雌激素的營養作用，臨床用於經抗雌激素輔助治療後復發，或是在抗雌激素治療中進展的絕經後雌激素受體陽性的乳腺癌，包括局部晚期或轉移性乳腺癌。
氟維司群注射液的製造難度較高，不僅原料藥生產工藝複雜，且製劑為藥品和器械組合的複雜產品，其研發過程、質量管控、生產製造等各方面的要求均高於普通藥品。
該產品在美國和德國接連獲批，集團具備在美國和德國銷售該產品的資格，將對集團拓展美國和歐盟市場帶來積極影響，未來集團將遴選更多高技術壁壘的製劑作為國際化的主推產品，為國際市場提供更多的高質量藥品。
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