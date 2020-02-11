新冠肺炎：鐵路航空需求減　大摩降今年石油需求預測

摩根士丹利發表報告，指因新型冠狀病毒疫情，料鐵路和航空客運量按年下降60至70%。因此，將2020年石油需求增長預測下調15%，至每日85萬桶；2020年市場的供求過剩量將為每日30萬桶。

大摩估計，布蘭特期油首季平均價格為每桶55美元，原先預測為每桶67.5美元；目前估計第二季平均價格為每桶57.5美元，原先預測為每桶65美元。

該行將首季紐約期油價格預測下調12美元，至每桶50美元；第二季價格下調7.5美元，至每桶52.5美元。

市場對中國原油需求下降的憂慮趨增，國際油價周一(10日)收市跌見一年低位，周二(11日)亞洲時段，布油及紐油雙雙反彈逾1%，最新分別報每桶53.97美元及50.12美元。

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