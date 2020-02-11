新冠肺炎：內地生產口罩企業復工率逾76%

國家發改委秘書長叢亮表示，根據2月10日內地22個中國重點省份最新數據顯示，生產口罩企業的復工率已超過76%，生產防護衣企業的復工率則達77%。全國重點監測的糧食生產、加工企業復工率為94.6%，煤礦復產率57.8%，電力、天然氣和成品油供應充足，民航、鐵路、水運運輸網均正常營運。

叢亮指出，雖然復工可能出現大規模人員流動和聚集，會產生疫情進一步擴散的潛在風險。但如果一直不復工，短期內將影響防疫所需的醫療物資供應，長期來看各類生活物資也會出現短缺風險。他表示利用停工來防疫在長期上是不可行，也難以達到戰勝疫情的目標。不同的地區要根據疫情的情況，彈性安排復工作業，並不是要求所有的地方一律開始復工。

發改委官員又呼籲民眾提高口罩使用效率，按需使用避免產生浪費，已經囤積的建議送給親友。

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