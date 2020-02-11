【瑞通推介】吉汽曾爆升逾一成　好倉獲利

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望新冠肺炎疫情發展，道指隔晚收報29,276點，升174點或0.6%。

恒指周一(10日)跌至接近27,000點關見承接，收報27,241點，跌162點或0.5%。周二(11日)早段回升逾近400點，高位重上27,600點之上。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾2,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,000萬元，反映投資者對後市各有看法。周一其牛證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,900至27,999點。

吉利汽車擬合併富豪汽車，刺激股價周二早段裂口高開8.6%，報14.88元，其後升幅最多擴大至11.5%，高見15.28元，升幅再收窄至約6%，股價於14.5元附近徘徊。連同周二早段，吉汽連升第八日，期間股價最大升幅達13%。技術上，周二早段升穿20天線(14.1元)及250天線(13.9元)，觀察稍後時間能否企穩50及100天線(14.75元及14.46元)。周一其好倉有345萬元淨流入，5日累計淨流入近530萬元。

近期在百元關附近上落的美團點評，周一全日受壓，在成交急增下挫近6%，收報95.8元，一舉跌穿10天和100天線。股份周二早段反彈超過3%，一度重上99.7元，100元關口或成為短期阻力，下方支持留意月初低位94.85元。有券商發表研究報告，把美團今年經營溢利預測下調35%，目標價亦下調近9%，但重申「買入」評級。周一有超過4,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾2,600萬元淨流出。周二早段有本身持有美團淡倉的投資者選擇先行沽貨離場。

阿里巴巴周一全日於20天線之下整固，收跌1.3%於212.6元。周二早段繼續整固，或要考驗近210元的10天線支持，暫錄三連跌。該股周三(12日)公布業績，市場料其第三財季按非通用會計準則多賺38%。另因應現時新冠肺炎疫情，阿里近日宣布再延遲復工時間，並發布多條商家扶助舉措。輪證資金流方面，周一有超過6,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾230萬元淨流出。

工信部資料顯示，去年全國水泥業務利潤同比增長19.6%，配合有券商認為水泥板塊短期受肺炎疫情影響相對較小，中國建材周一逆市受資金追捧，以近全日高位8.39元收市，抽升6%，收復10天和50天線。股份周二早段再升逾1%，高見8.5元，今月以來的上升趨勢未改，月內暫累升近1成。周一有逾80萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有1萬元淨流入。

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