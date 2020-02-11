旅遊業界向歐盟反壟斷機構投訴Google

外媒報道，TripAdvisor及Expedia等超過30家旅遊業者，向歐盟反壟斷機構投訴谷歌(Google)以不公平的手段，侵害他們的生意。

該批旅遊業者向歐盟主管競爭事務的執行委員維斯塔哲(Margrethe Vestager)發信，指控Google利用其搜尋引擎的壓倒性優勢，擴張至不同的度假租屋中介市場。信件中補充，Google是透過「在一般搜尋結果中偏袒自家服務」的方式來達成這樣的企圖。

包括德國、西班牙及法國度假租屋協會在內的信件簽署人提出申訴，稱相關的Google搜尋現在會宣傳「視覺豐富」、匯集並複製自家服務的特定搜尋結果。

Google發表聲明，正在測試該類搜尋的新格式，網民可能會在搜尋結果的最頂端看到一個輪播式連結，可以連到網站，此舉是為了在五花八門的資訊中給用戶「相關且可信賴的資訊」及「與你的查詢最相關的資訊」。

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