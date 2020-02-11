【大行報告】瑞信唱好吉汽　目標價升至18元

該行認為，合併消息將正面影響吉汽股價，因為公司未來將與富豪汽車進行更多技術共享、合併能降低成本，以及在斯德哥爾摩新股掛牌上市後能改善公司現金流。

該行又指，富豪汽車去年業績強勁，純利按年升4%，主要受惠銷量及產品整合，同時成本及營運效益有所提升。該行上調對吉汽今、明兩年每股經調整盈利預測各1.6%，評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價則由15.3元上調至18元。

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