【大行報告】瑞信唱好吉汽 目標價升至18元
2020年02月11日 14:59
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瑞信發表報告指，吉利汽車(00175)正與富豪汽車商討業務合併的可能性，料兩間車企合併能在成本結構及新技術研發上產生協同效應。在合併後，集團將擁有四個品牌，包括吉利、富豪、領克及北極星，以及將於香港及斯德哥爾摩上市。
該行認為，合併消息將正面影響吉汽股價，因為公司未來將與富豪汽車進行更多技術共享、合併能降低成本，以及在斯德哥爾摩新股掛牌上市後能改善公司現金流。
該行又指，富豪汽車去年業績強勁，純利按年升4%，主要受惠銷量及產品整合，同時成本及營運效益有所提升。該行上調對吉汽今、明兩年每股經調整盈利預測各1.6%，評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價則由15.3元上調至18元。
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