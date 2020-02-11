香港受累社會動盪　外派僱員宜居城市排行急跌52位

最新調查顯示，香港在東亞區最適宜外派僱員居住地點的排名急速下跌52位，至目前僅位列第93位，被首爾及台北等亞洲主要城巿超越，主因是社會政治形勢持續緊張。

該調查由全球外派人力資源顧問機構ECA International發布，其亞洲區域總監關禮廉形容，香港的排名下跌幅度實是前所未見。他又指出，日益緊張的社會政治局面令居於香港的外籍人士感到擔憂，自2019年中以來經常發生社會運動，亦對外派僱員習慣的日常生活產生負面影響，其中包括自社會運動開始後的交通設施受損和犯罪率上升。

【新加坡首位】

至於區內其他城市，新加坡自排行榜於2005年發表以來一直蟬聯榜首。關禮廉表示，新加坡擁有優良基建、便利設施，並且一直維持低罪案率，令其成為外派僱員理想的居住地點。在可見的未來，新加坡會保持這個領先地位。

另外，澳洲多個城市的宜居程度均有所下跌，主要受累於潛在的恐怖活動威脅等級上升，但總體而論，全澳洲7個城市仍然位列最適宜東亞僱員居住城巿的前30名內。

相較之下，泰國和越南城市的分數均顯著提高。關禮廉解釋，越南不斷發展並投資興建更佳的基礎設施，當地人和外派僱員的生活水平均得到改善；泰國最近政治狀況得到改善，相應亦提高了外派僱員的宜居水平。

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