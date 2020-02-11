新冠肺炎：瑞銀料華首季GDP放緩至3.8%　香港縮6%

新冠肺炎疫情加劇惡化，全中國各地均有確診案例。瑞銀投資研究部首席中國經濟學家、亞洲經濟研究主管汪濤認為，現時中國及環球的經濟環境與2003年「沙士」有別，當時中國經濟仍在起飛階段，而現時財策刺激的空間有限，疫情對經濟的衝擊將較2003年的「沙士」時更大，預期中國首季經濟增長將放緩，全年增速將由原先的6%下調至5.4%。

她續指，假設疫情在首季受控，3月底以後沒有更多病例增加，中國首季GDP按季錄負增長1.5%，按年增長放緩至3.8%。若在第2、3季度保持10%或以上經濟增長，全年經濟增長僅5.4%，相信數字會比預計更差。

她解釋，就現時生產而言，現時中國供應鏈及產業融合程度較2003年高，湖北省封城，而中國內地不同地區有限制人流措施、交通受阻，企業延後復工時間，對產業鏈有影響，相信亦會影響南韓等電子產業國。

她提到，由於疫情影響，人民傾向留在家中，影響零售、餐飲、旅遊、酒店、運輸等行業，以消費行業首當其衝。另外，有些國家因應疫情對中國人實施入境限制，預計出國人數會在首季減少60%，全年跌30%；首季到訪中國的旅客亦會減少80%，全年減少50%。

她又指，其他地方亦會受拖累，特別是新加坡、泰國等中國旅遊熱門地方。香港也不能幸免，預計香港首季經濟收縮6%，全年則收縮1.8%。

汪濤預計，中國政府會在短期內財政及貨幣政策以帶動經濟，包括加快准發債，預期今個月將降準一次，全年共降準1厘。同時亦會加大減息力度及大幅減低貸款市場報價利率(LPR)，預計中期借貸便利(MLF)降低0.1厘，又會加強基建投資。

她認為，全球央行貨幣政策將偏鴿派，預料美國聯儲局在今年上半年再減息2至3次。雖然人民幣匯率有貶值壓力，但在中央「穩」方向不變下，維持匯率年底在7水平左右不變。

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