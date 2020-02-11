美國兩大電訊商T-Mobile與Sprint合併傳獲批

外媒引述消息指，美國第三大電訊商T-Mobile以265億美元收購第四大同業Sprint的交易取得突破，聯邦法院預料最快日內批准交易，否決由州檢察官提出的訴訟，這些檢察官質疑合併會導致收費上升，遂尋求阻撓交易。

在交易首次公布後近兩年才掃除重大障礙，有關裁決對T-Mobile及其母公司德國電訊，以及Sprint母公司日本軟銀而言都是重大勝利。合併後的新公司會以T-Mobile的名字營運，每月用戶約8,000萬，可與美國電話電報(AT&T)的7,500萬和Verizon的1.14億用戶爭長短。

目前不清楚裁決會否要求兩家公司在原本向聯邦政府承諾的行動之上，作出進一步讓步。為贏得聯邦政府支持，T-Mobile和Sprint已同意向衞星電視公司Dish Network出售資產，讓後者組成新的競爭對手。Dish的新通訊業務開始時會有約900萬用戶。

受消息刺激，周一收市跌2.64%的Sprint股價市後飆升近70%，至8.16美元；T-Mobile股價市後亦大漲近12%，至93.99美元。

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