【市後重點睇】日圓回軟 道期升71點
2020年02月11日 16:14
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(Getty Images圖片)
美匯指數98.8徘徊，離岸人民幣(CNH)企6.9769，港匯處7.7637，美元兌日圓進一步上升，惟受制110關。歐元兌美元企1.0912，英鎊報1.2909。金價見1,567美元。布油仍企54美元樓下，紐油報50.1美元。道指期貨升71點。
●市後關注點
-17:30 英國公布第4季國內生產總值(GDP)
●恒生指數全日收報27,583點，反彈342點或1.26%，主板成交1,110億港元。騰訊升2.1%；吉利汽車研究與富豪汽車合併，股價收漲5.69%。https://bit.ly/31G9AxB
-傳阿里巴巴被排除在港股通之外，股價收跌0.19%，報212.2元，美團點評反彈3.55%，收報99.2元。https://bit.ly/3bpajYm
-中生製藥治療乳腺癌藥獲美德上市許可。
●滬綜指升0.3%，創業板指跌0.6%。https://bit.ly/38iXlJH
●韓股漲1%，澳股升43點。https://bit.ly/31P4JKr
●新冠肺炎：
-傳300中國企業申請最少574億人幣銀行貸款，包括美團點評、小米集團等，以緩解新型冠狀病毒疫情的影響。https://bit.ly/2SAPgJD
-南韓春節假後首周，網購消費額飆45%。
-內地生產口罩企業復工率逾76%。
-鐵路航空需求減，大摩降今年石油需求預測。
-又一家！英特爾退出今年世界移動通信大會。
-新加坡料今年遊客量或急降30%。
-花旗降內地經濟增長預測，人幣料跌至7.05。
-IMF警告將打擊日本經濟，旅遊貿易當災。
-WeWork暫停內地100幢共享辦公室運作。
-加拿大財長指病毒對國內經濟產生實質影響。
-米芝蓮料2月中國輪胎銷量或下降。
-瑞銀財管下調中國股票今年盈利預測。
-上海正制訂細則，紓解中小企租金壓力。
●【大行報告】瑞信唱好吉汽，目標價升至18元。
●Park YOHO 1B期三房累劈140萬售出。
●新界北區本月暫錄4宗成交，按月少80%。
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