新冠肺炎：晨星料樓價仍有支持　地產股再跌空間有限

晨星亞洲高級股票分析員鍾允表示，沙士和新冠肺炎對樓市的影響有別，原因為沙士發生於1997年亞洲金融風暴之後，香港樓市經歷了6年的調整，沙士只是延長了有關的調整。

目前，新冠肺炎發生在樓市周期的頂部，樓價指數在高位徘徊，樓價仍然高企。他相信，香港樓價主要由市場流動性所主導，只要資金沒有顯著流出香港，相信樓價仍然會獲得支持。

至於地產股股價，他認為已大致反映目前情況，因過去幾個月地產股已下跌不少，但主要都是因為旅遊業和零售不振所致，而香港大型發展商持有不少旅遊和零售相關物業作收租之用而導致業務受到打擊。新冠肺炎的爆發，只是令市場將焦點由過去半年的示威活動，轉移至疫情而已。另外，也由於地產股股價已跌得低，相信再跌的空間有限。

香港政府去年10月宣布，運用土地收回條例，收回包括農地的私人土地作公營房屋。鍾認為，有關的措施對香港樓價影響很輕微。原因之一為香港的樓價主要由市場的買樓意欲，以及市場的資金供應情況主導，從來都與公營房屋的落成量沒有關係。

政府目前的10年建屋目標為43萬伙，公私營以70%和30%的比例興建，即公營房屋佔30.1萬伙，當中包括21萬伙出租公屋和9.1萬伙居者有其屋。另外，政府目標在未來5年可收回400公頃土地，以及轉換450公頃棕地作發展之用。以此推算，只需要收回發展商10%農地，便可以達成未來5年目標，故相信對發展商的影響有限。

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