新冠肺炎：富瑞料首季內地汽車銷量按年跌四成
2020年02月11日 16:18
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(中新社圖片)
富瑞發表報告指，設於湖北省及新冠肺炎疫情爆發第二級別省市的汽車廠房，包括重慶、湖南及廣東等，佔全國汽車生產31%。該行估計，今年首季汽車批發及生產量將分別按年銳減40至50%，及50至60%。該行預期，倘4月疫情逐步受控，第2季批發及生產量料將按季回升112至160%，按年則升26至28%。這意味着汽車批發及生產量按年跌11%及16%。
該行指，疫情令民眾買車意欲大減，料首季汽車銷量按年跌30至40%，3月為全年低位。隨着中央將推出更多汽車貸款的寬鬆政策，全年汽車銷量仍有望按年增長4%。該行看好吉利汽車(00175)及華晨汽車(01114)等自主品牌有較大自主彈性減產，以應付上半年疲弱需求。
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