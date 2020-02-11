新冠肺炎：富瑞料首季內地汽車銷量按年跌四成

富瑞發表報告指，設於湖北省及新冠肺炎疫情爆發第二級別省市的汽車廠房，包括重慶、湖南及廣東等，佔全國汽車生產31%。該行估計，今年首季汽車批發及生產量將分別按年銳減40至50%，及50至60%。該行預期，倘4月疫情逐步受控，第2季批發及生產量料將按季回升112至160%，按年則升26至28%。這意味着汽車批發及生產量按年跌11%及16%。

－－－－－－