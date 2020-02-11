高盛：新經濟股成交額增長快 升港交所目標價
2020年02月11日 16:37
東網電視更多新聞短片
大行高盛發表報告指，指香港港交所(00388)自2018年進行上市改革以來，新經濟公司數量增加，不過即使在過去三年，新經濟股上市數量僅略多於傳統經濟股，但恒生指數仍以傳統經濟股為主。
於上月13日，港交所發表諮詢文件，諮詢市場是否同意同股不同權及第二上市公司納入恒生指數，包括阿里巴巴(09988)、美團點評(03690) 及小米集團(01810) 等。該行預期，若這些新經濟股獲納入恒指，新經濟股佔恒指每日成交比例將由20%提升至34%。
該行指，整體現金股票交易量的組合略好，新經濟股及傳統經濟股佔比約三七，但更重要的是，新經濟公司每日平均成交額增長較傳統經濟股快。該行將港交所2019至2021年每股盈利預測上調1%，以反映1月份成交量好過預期，並將目標價由255元升至260元，維持「中性」評級。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。