高盛：新經濟股成交額增長快　升港交所目標價

該行指，整體現金股票交易量的組合略好，新經濟股及傳統經濟股佔比約三七，但更重要的是，新經濟公司每日平均成交額增長較傳統經濟股快。該行將港交所2019至2021年每股盈利預測上調1%，以反映1月份成交量好過預期，並將目標價由255元升至260元，維持「中性」評級。

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