【fb直播】恒指有望重上28000點？
2020年02月11日 16:44
東網電視更多新聞短片
港股跟隨外圍股市造好帶動，周二(11日)終結兩日跌勢，短線有望突破28,000點關口？
周二焦點之一是阿里巴巴(09988)，它將於周四(13日)公布業績，但績前遇上不利消息，有傳阿里暫不納入港股通，令股價一度急瀉至207.2元。投資者應該如何部署？另外一隻新經濟股騰訊控股(00700)，盤中曾升上410元，上望空間仲有幾多？
另外一個焦點是物管股，受惠內地對物業管理服務企業推出補貼措施，多隻物管股破頂。現階段應趁高位沽貨？
受新冠肺炎影響，汽車股近月受壓，但個別股份有反彈，吉利汽車(00175)計劃跟富豪汽車合併重組，大行亦上調對吉汽目標價，由15.3元增至18元。吉利現時值博？
《東網Money 18》搵嚟艾德證券期貨聯席董事陳政深為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。