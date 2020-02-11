新冠肺炎：瑞銀料疫情對內地中小企打擊大

新冠肺炎肆虐，瑞銀投資研究部首席中國經濟學家、亞洲經濟研究主管汪濤認為，基於交通受阻，內地許多服務業暫停營業，相信失業率在短期內會上升。

她解釋，為了防止疫情進一步擴散，不少企業需要延後復工時間，對現金流底子較弱的中小型企業打擊更大，或需要裁員以節省開支，繼而影響消費。另外，部分企業受累現金流減少，違約率會增加。不過，相信中國政府短期內會提供一些困難補助予人民及企業，以減輕其壓力。

瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑預計，在現時環境下，各行業會出現整合，為行業龍頭企業帶來收購機會，預計其市佔率提高，建議投資者可關注行業龍頭企業。

劉氏提到，由於人民減少外出，其消費模式改變，由實體店轉移至網上購物，相信網上產業投資主題，如消費、娛樂、教育、醫療等。另外，疫情或使利率下調，對股票市場的風險，以及利率折算有好處，並有利估值。

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