歐股開市上揚　空巴推新飛機股價升1%

歐洲股市隨外圍反彈，當中英國富時100指數報7,512點，升65點或0.88%；德國DAX指數報13,604點，升110點或0.82%；法國CAC指數報6,045點，升29點或0.49%。

歐洲飛機製造商空中巴士在新加坡航展上推出了一款新飛機，可將碳排放量減少20%，股價升近1%。

意大利銀行UniCredit證實，將在四年內在意大利裁員6,000人，該行股價跌0.19%。

平治汽車母公司戴姆勒股價升約1%，此前公司宣布削減派息三分之二，由去年3.25歐元削至0.9歐元，創金融海嘯後新低，主要為保留更多現金加快電動化計劃。此外，戴姆勒亦計劃將2020年前的人手開支減少14億歐元，並檢討非核心業務，把資源投放於汽車業務。

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