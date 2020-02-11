擴大開放！人行通過萬事達卡籌備內地清算機構

人民銀行公布，日前會同中國銀保監審查通過「萬事網聯信息技術(北京)有限公司」提交的銀行卡清算機構籌備申請。萬事網聯公司是萬事達卡公司在中國境內發起設立的合資公司，作為市場主體申請籌備銀行卡清算機構、營運萬事達卡品牌。

公告提到，銀行卡市場開放是中國金融業開放的重要組成部分，有利於推動國內支付清算服務更加開放化、國際化發展，為產業各方提供多元化和差異化的服務。批准萬事網聯公司銀行卡清算機構籌備申請，是中國擴大金融業對外開放、深化金融供給側改革的又一具體反映。

按照相關規定，萬事網聯公司需在一年籌備期內完成籌備工作後，依法定程序向人行申請開業。下一步，人行將繼續遵循公開、公平、公正的原則，依法有序推進銀行卡市場准入工作，並將持續完善監管體系，在開放的同時切實維護金融穩定。

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