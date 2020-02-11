港鐵：業務受新冠肺炎顯著影響

由於政府宣布分階段關閉香港與中國內地之間的邊境口岸，公司因此需關閉東鐵綫羅湖站及落馬洲站；暫停高速鐵路服務；暫停香港至廣東、上海及北京的城際鐵路服務；關閉羅湖站、落馬洲站及西九龍站的車站商店。這些措施導致於實施有關措施期間沒有過境乘客。

本地鐵路服務方面，由於政府及若干商業機構採取措施容許僱員在家工作；在農曆新年假期後，學校課堂延遲至最早2020年3月2日(有待進一步評估)才復課；到訪香港的旅客及香港境內本地休閒往來人數顯著減少，導致集團的本地鐵路服務乘客量受到嚴重負面影響。

董事局將繼續監察集團的財務狀況及業務前景，並將會在適當時候刊發進一步公告。

－－－－－－