新冠肺炎：拍賣會錄3宗成交 旺角唐樓連天台388萬沽
2020年02月11日 17:56
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雖然新冠肺炎疫情未有改善，但拍賣會依然吸引不少買家出席，並錄得成交。環亞拍賣周二(11日)推出24項物業，拍出其中3項，包括旺角塘尾道雙號唐樓高層連天台單位，實用面積527方呎，設有300方呎天台，開價360萬元，終以388萬成交，成交呎價約7,362元。
該行區蘊聰表示，該區唐樓成交呎價一般約8,000元，反映新成交單位呎價略低於市價，而且更可享有天台。此外，同場拍出北角卑利瑪臺1號寶馬臺一個車位，開價70萬元，成交價76萬元。
他又補充，拍賣前成功沽出土瓜灣北帝街66號東海大樓中層K室。該物業實用面積351方呎，成交價400萬元，呎價約11,396元。
舉行拍賣會所在地的佐敦恆豐中心，早前錄得1宗新冠肺炎確診個案，問及會否減少推行拍賣活動，區氏表示，暫時影響不大，又認為情況令商場或酒店的商戶及職員更注重衞生情況。
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