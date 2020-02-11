新冠肺炎：滙豐降濠賭股評級　料賭收縮20%

滙豐環球研究發表報告，將澳門博彩業的評級由原來的「稍為看好」，降為「靜觀其變」，直至有更多資料可以知道疫情會維持多久為止。另外，如果賭場需要額外關閉15日，以及人客博彩的意欲回復時間緩慢的話，澳門全年賭收估計將按年收縮20%。

該行指，現時入市撈底買澳門博彩股，需要注意當地賭場可能延長暫停營業的風險。該行早前已評估，如賭場再關另外15日，將令全年預測賭收按年收縮9%。另一個下行的風險，在於賭客的博彩意欲恢復得慢，或令下半年賭收降至每日平均只得5.5億澳門元。

一旦上述兩項負面因素成真，全年賭收將按年收縮20%，有關的影響大得難以忽視，也有太多變化令該行難以準確地評估，故該行才建議不要追貨。

該行與其市場分析相信，在基本情況之下澳門博彩業可於本年下半年逐步回復，如果基本情況成真，相信濠賭股不會面臨給各間券商將投資評級下調的風險。可是一旦疫情持續多於三個月的話，相信市場分析會在三月或四月對澳門博彩業重新評估。

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