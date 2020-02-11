新冠肺炎：近百企業取得「不可抗力」證明

新冠肺炎肆虐，內地當局為緩解經濟衝擊向企業提供「不可抗力」(force majeure)證明的支持。據外國媒體報道，已有將近100家企業取得證明，準備要求供應商延後出貨，或暫緩出貨給客戶或重談合約。

自疫情爆發以來，內地鋼鐵、服飾、紙製品、建材等許多產業都面臨產能萎縮問題，據報連跨國企業的中國分支也取得證明。另外，銅礦、液態天然氣業者也都援引了不可抗力條款。

不可抗力條款允許業者以自然災害、戰爭或其他難以避免的災難為由，不去履行之前訂下的合約。

分析認為，與中國做生意的國外廠商，可能會被迫對交貨日、毀約罰款讓步，但這並非「免死金牌」。據報，歐洲最大兩家能源公司荷蘭皇家蜆殼公司和道達爾已經拒絕接受中國液化天然氣(LNG)買家，關於遭遇「不可抗力」的說法。

－－－－－－