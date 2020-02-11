新冠肺炎: 荷合估中國零售及餐飲業或損失近萬億元

荷蘭合作銀行報告指出，新冠肺炎爆發導致中國內地店舖在農曆新年期間紛紛暫停營業，將導致內地零售和餐飲業收入大減20至80%，損失金額介乎310億至1,240億美元(約2,418億至9,672億港元)，並警告倘疫情於首季內仍未受控，影響將更加嚴重和深遠。

荷合又估計，單計內地餐飲業，新年期間損失介乎88億至136億美元，亦料新加坡、泰國及越南餐飲業受疫情波及和中國遊客減少影響。

報告又指，內地基本食品和飲品銷售保持靠穩，冷藏食品和樽裝水更受惠搶購潮，另邊廂，酒類銷售勢受到打擊，尤其是白酒，因為節日銷售佔全年銷售30至50%。至於農產品影響暫時輕微，因為生產商一般會有45天的原料庫存，足以維持生產至本月底。

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