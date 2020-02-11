新冠肺炎：美聯成立「抗疫小組」保障員工

新型冠狀病毒肺炎疫情愈趨嚴重，除各院校停課、政府日前亦公布強制檢疫措施，各行各業亦相繼受到影響。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，早於1月已成立「抗疫小組」，由集團管理層領軍制定措施，以保障員工的健康及安全，包括實施分組輪班制，安排部分員工在家工作；已訂購首批逾6萬個口罩，其中約3萬個已成功抵達，由明天(12日)起陸續提供予有需要的員工使用；並建議同事改以風衣、恤衫及西褲，代替西裝上班，以方便清潔，並保障自己及客戶。

前線員工可因應個人或家庭需要，由即日起至2月底，申請放無薪假。無薪假計劃以員工健康為首要考慮，非強制性，亦不設最低配額。未來將繼續因應疫情需要制定新措施，與員工攜手抗疫。

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