新股專輯：中國口控醫療遞主板上市申請

中國溫州民營牙科服務商中國口腔醫療向聯交所遞交主板上市申請，創陞融資為獨家保薦人 。

該公司目前在中國溫州營運4間牙科醫院，包括溫州醫院、蒼南醫院、鹿城醫院及瑞安分院，其中2018年4月開始營運的瑞安分院至今仍未達致收支平衡。另外，4間醫院中，僅得最先開業的溫州醫院已回本，其餘3間於2016至2018年期間開業，而該公司董事估計，一家新的牙科醫院大約需要7年才能回本。

據初步招股文件，該公司截至2019年9月底止首3季溢利1,655.5萬元人民幣(下同)，按年倒退10.86%；收入按年增長11.45%至6,320.9萬元。

集資所得將用於中國牙科醫院的潛在策略收購目標；在中國溫州新設牙科醫院、設立鹿城兒童醫院；在溫州以外地區以新商標名成立連鎖牙科診所；翻新及擴充溫州醫院；購置新的牙科設備和消耗品；設立牙科培訓中心；以及日常營運資金和其他一般用途。

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