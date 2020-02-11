新冠肺炎：內地加大物管企業補助力度

中國繼續有地方政府對物業管理行業進行財政補助，對沖物業管理企業短期成本壓力。杭州周一(10日)發布《關於嚴格做好疫情防控幫助企業復工復產的若干政策》，包括加大對物管企業扶持力度，同時對參與屬地疫情防控工作的住宅小區物業服務企業，政府可按照在管面積每平方米0.5元人民幣(下同)的標準給予兩個月補助。

此前，上周六(8日)深圳市政府就新冠肺炎疫情推出16條措施，其中對物管企按在管面積每平方米0.5元的標準實施兩個月財政補助，兩個月補貼總金額約5.8億元，預計可惠及企業1,400餘家。

華創證券發報告指，兩地相繼發布措施對物管企業提供實質性政策支持，有效緩解疫情對物管公司的短期負面影響。各地方政府進一步體會到物管行業作為抗擊疫情一線的重要性，預計有望出現更多地方的補助措施或稅收減免等支持政策。

中長期而言，該行認為，物管行業價值有望獲得社會認可，業主體驗感增強有利收繳率、物業費提升。疫情或令優質物業企業更快速地建立良好的服務口碑和品牌形象，利好行業集中度提升。

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