新冠肺炎：周黑鴨千間門店暫時停業

•集團一貫堅持從原材料採購到銷售端的高標準食品安全管控措施，全程監察，各環節安全可控；集團所有產品均為100%的包裝產品，極大的降低了運輸和售賣過程中的污染風險。

•集團於華北、華中及華南共設有3個生產中心。基於近期事件的影響，集團積極調動華北及華南生產中心的產能，及時進行了生產營運上的調配，目前集團整體產能充足、生產活動正常。

•集團的銷售網絡覆蓋全國多個省份及城市。為積極配合疫情防控工作及確保僱員及顧客的健康與安全，集團遵循各地政府相關部門的指引和要求，不同區域部分門店已暫停營業。截至目前，全國共有約1,000間門店暫時停業；公司將密切關注近期事件的進一步發展，配合政府和相關衛生機構的指引和安排，部分暫時停業門店的恢復營業時間將根據疫情發展態勢及各地政府政策作出決定。

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