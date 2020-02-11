【一手盤攻略】了解飛鵝山極罕新盤

樓盤毗鄰甲、乙級商廈林立的觀塘及九龍灣商業區，在配合政府的「起動九龍東」計劃及活化工廈政策下，盡享新商業核心區(CBD2)優勢，另外樓盤亦鄰近啟德發展區，這裏料提供約200萬平方米商業樓面，可見投資潛力無限。

而樓盤附近的交通亦非常方便，駕車僅5分鐘即可到達彩虹地鐵站，前往港九各區絕無難度；另外前往荷里活廣場或德福廣場等消閒熱點，亦只需約15分鐘車程。想知這個新盤更多優勢，立即去片！

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