【一手盤攻略】了解飛鵝山極罕新盤
2020年02月11日 19:16
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要數傳統優質豪宅聚居地，飛鵝山一定是名列前茅。山上環境清幽，能夠飽覽九龍半島、香港島，甚至西貢白沙灣一帶迷人景致，加上飛鵝山放盤量極少，建築多以低密度發展，吸引不少名人寓居於此。由中國海外(00688)打造的飛鵝山道三號就享盡這地利優勢，全盤僅有5幢獨立屋，實用面積由3,525方呎起，極至珍罕。
樓盤毗鄰甲、乙級商廈林立的觀塘及九龍灣商業區，在配合政府的「起動九龍東」計劃及活化工廈政策下，盡享新商業核心區(CBD2)優勢，另外樓盤亦鄰近啟德發展區，這裏料提供約200萬平方米商業樓面，可見投資潛力無限。
而樓盤附近的交通亦非常方便，駕車僅5分鐘即可到達彩虹地鐵站，前往港九各區絕無難度；另外前往荷里活廣場或德福廣場等消閒熱點，亦只需約15分鐘車程。想知這個新盤更多優勢，立即去片！
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