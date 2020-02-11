貝索斯密密高沽亞馬遜　累套320億元

網購巨人亞馬遜上月業績後股價不斷攀升，周一(10日)股價更首次超越2,100美元。與此同時，創辦人兼行政總裁貝索斯則密密高位沽貨套現。

據呈交監管機構文件顯示，1月31日至2月6日期間，貝索斯累計沽售200萬股亞馬遜股份，涉及金額41億美元(約320億港元)，惟仍只佔其4%或總值1,160億美元亞馬遜股份的一小部分。

貝索斯過去減持股份方面十分忍手，即使亞馬遜市值2017年曾一度升逾1萬億美元。外界揣測，貝索斯加快沽貨，或與他去年離婚有關，可能需涉及一些現金轉移。

此外，貝索斯的生活日益奢華，並活躍於藝術品市場。他亦需要現金支持其太空發展項目Blue Origin。

－－－－－－