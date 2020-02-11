新冠肺炎：小心低息終結！專家警告全球通脹恐驟來

外國傳媒報道，篤信全球通脹回歸的人士進入2020年看到新的希望！連續多年以來，價格增長微不足道，人口變化、全球化，以及技術變革等強大現象壓制了價格，但並未消除對於潮流終將逆轉的預期。當其發生之時，「先知」們預言，央行將措手不及。

管理資產規模300億美元(約2,340億港元)的對沖基金Citadel創辦人Ken Griffin上周警告，美國絕對沒有為通脹環境做好準備。

事實上，他並不孤單。美國銀行證券經濟研究負責人Ethan Harris在1月撰寫了題為「通脹：死亡之談被大大誇大」的報告，警告不要因過去的「虛幻曙光」而產生自滿情緒。

Algebris Investments基金經理Alberto Gallo更大聲疾呼，警告美國或英國維持太過寬鬆的貨幣政策，會否犯下「政策錯誤」。

這些說法表明，就業市場緊張導致通脹回升，有可能使決策者匆忙逆轉他們的超低利率，並取消債券購買計劃，即俗稱「印銀紙」。

巴克萊行政總裁Jes Staley表示，如果就業市場開始對工資施加愈來愈大的壓力，且供應鏈破裂，生產率下降，並且開始看到通脹時，央行要糾正貨幣政策就有很長的路要行。

不過，目前金融市場仍未覺得通脹近了，債券市場用來衡量通脹預期的指標──美國10年收支平衡通脹率自2019年初以來，一直難以保持在2%以上，而目前約1.66%。這是低於普遍央行的2%目標。

值得留意的是，目前全球正處於「意料之外」。在中國，由於運輸中斷推高了食品價格，冠狀病毒的爆發使1月通脹達到8年最高，挪威1月亦意外地錄得價格飆升。另外，捷克決策者上周提高了利率，這可能是今年迄今全球唯一一次提高利率，以試圖控制消費價格。瑞典央行計劃在2019年底從負借貸成本中退出，認為通脹足夠強勁。

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