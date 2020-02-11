樓價UPDATES：「湖北價」黃埔花園放盤減多20萬售出

紅磡黃埔花園有三房放盤招紙，以低於千萬元的「湖北價」作招徠放售，單位最後多減20萬港元售出，成交價978萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●北角維景花園A座低層7，實用面積449方呎，兩房間隔，獲區外上車客以約733萬元承接，實用呎價16,325元，做價及呎價均創同類單位一年新低。

●北角城市花園5座低層F室，實用面積887方呎，三房間隔，獲換樓客以約1,318萬元承接，實用呎價14,859元。

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九龍

●紅磡黃埔花園4期1座高層B室，實用面積647方呎，去年叫價1,150萬元，早前已下調至998萬元，最終進一步減至978萬元成交，實用呎價15,116元。

●荔枝角美孚新邨本月暫錄3宗成交，屋苑7期萬事達廣場1號中層C室，實用面積624方呎，屬大兩房間隔，減價50萬元，以820萬元易手，實用呎價13,141元。

●新蒲崗譽‧港灣8座高層D室，實用面積532方呎，兩房間隔，以1,080萬元開價放售，放盤3天即減價90萬元，以約990萬元成交，實用呎價18,609元。

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新界

●馬鞍山薈晴2座低層B05室，實用面積230方呎，開放式間隔，原叫價450萬元，放盤半年減至395萬元易手，實用呎價17,174元。

●馬鞍山天宇海1B座高層D室，實用面積736方呎，三房間隔，放盤兩個月，減價32萬元或約3.3%，以948萬元成交，實用呎價12,880元。

●‪馬鞍山居屋錦英苑錦智閣高層06室，實用面積401方呎，兩房間隔，放盤9個月減價22萬元，已補價自由市場成交價508萬元，實用呎價12,668元。

●沙田第一城49座中層F室，實用面積284方呎，放盤1個月減價28萬元，成交價502萬元，減幅5.3%，實用呎價17,676元。

●元朗THE PARKHILL第7座中層G室，實用面積649方呎，三房間隔，減價約78萬元，獲外區投資客以620萬元承接，實用呎價9,553元。

●元朗譽88第2座高層C室，實用面積456方呎，兩房間隔，叫價628萬元，減至618萬元售出，實用呎價13,553元。

●沙田第一城43座低層B室，實用面積284方呎，兩房間隔，以505萬元易手，實用呎價17,782元。

●屯門怡峰園3座中層F室，實用面積660方呎，三房連套房間隔，去年11月以780萬元放售，最終減至620萬元沽出，累減達21%，實用呎價9,394元。

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