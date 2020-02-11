貧富差距擴大！高盛 : 1%有錢人揸50%美國股票
2020年02月11日 20:40
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美國貧富差距日益拉闊，尤其是股票投資方面。高盛研究發現，截至去年9月底止，1%最富有的美國人破紀錄持有56%由個人持有的股票，相當於21.4萬億美元，這包括上市公司及私人公司的股份。期內最貧窮的90%美國人，持有4.6萬億美元股票，佔整體僅12%，這反映過去10年工資增長呆滯，令很多美國人不能把財富投放於股票上。
研究又顯示，自1990年以來，最有錢1%美國人，淨買入1.2萬億美元股票，其餘美國人則淨沽出逾1萬億美元股票。高盛相信，美國經濟加速增長，股市上升，應可支持美國最有錢一族繼續吸納股票。
事實上，儘管經歷科網泡沫及金融海嘯，但整體美股自1990年以來累漲逾9倍，得益大部分都是歸於有錢人。
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