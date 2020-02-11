峰迴路轉！俄羅斯仍考慮進一步減產　油價彈近2%

外國媒體最新報道，俄羅斯能源部長Alexander Novak稱，該國正研究石油輸出國組織及盟友(OPEC+)技術委員會進一步每日減產60萬桶，以應對新型冠肺炎疫情影響的提議。消息傳出後，紐約期油報每桶50.43美元，升1.73%；布蘭特期油報每桶54.26美元，升1.86%。

此前有報道稱，上述減產提議已無疾而終，OPEC+不會就疫情提早舉行會議。

Novak在一份聲明中表示，俄羅斯正密切關注新型冠狀病毒蔓延對全球能源市場的影響，同時正研究聯合技術委員會的建議，以評估局勢，並根據市場利益確定平衡的做法。

聲明沒有給出俄羅斯何時做決定的時間表。OPEC+技術專家上周在維也納會議上提出了這個第2季進一步減產的建議。

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