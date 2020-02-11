【外媒揭秘】內企在新冠肺炎下停工　能說甚麼？

新冠肺炎來襲，內地不少廠房被迫停工，究竟情況如何？財經媒體彭博就有如下描述：

多日來，中國東部沿海城市上虞(位於浙江省)一家傘廠的老板張吉英，持續跟蹤新冠肺炎的相關消息，廠裏員工手頭愈來愈緊，打電話問她甚麼時候能重新開工。

張吉英說：「我不知道！」她的浙江星寶傘業有限公司聘請了大約200名員工。她說：「我們等候政府指示。如果只是我一個人，我可以勒緊腰帶幾個月，但如果疫情持續很長時間，中國經濟會下滑。那就糟了！」

在中國龐大的東海岸是製造業腹地，這樣的例子屢見不鮮。幾千家企業不知所措，等待當地政府下達何時復產的指令。即使復工得到批准，也可能需要幾天的時間，才能恢復滿員運行狀態，由於許多因春節返鄉的員工，受到交通管制的影響還沒有返城，但已完成訂單本就會大量積壓，因物流公司也停運了。

中國控制新冠肺炎疫情的舉措影響之大，已經遠超「震中」湖北。2019年，湖北省經濟總量達到4.6萬億元人民幣，超過波蘭或瑞典的經濟總量，佔中國國內生產總值4.6%。目前影響波及中國全國，根據彭博計算，上周峰頂時，佔中國GDP近69%的省份均處在關門歇業狀態。

雖然湖北省本身並非出口重鎮，但中國東部沿海的工廠卻已緊密地融入到全球的供應鏈中，因此工廠停工可能會導致南韓和印度的生產線中斷。

據彭博經濟研究估算，如果疫情得到有效控制，中國經濟遭到的影響將是嚴重但短暫的，首季增速將放緩至4.5%，隨後將出現復甦，並在下半年反彈，全年增速將在5.7%，比疫情爆發前彭博經濟研究估計的水平低0.2個百分點；2019年為6.1%。如果控制疫情耗費更長時間，那麼對經濟的衝擊將更大。

聯儲會也已警告，「嚴重的困苦」可能蔓延至美國和全球市場，由於中國對全球經濟貢獻大約17%，這也不足為奇。

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