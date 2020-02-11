新冠肺炎：人行難救！惠譽估中國企業違約率飆

外國傳媒報道，隨着中國民企先後面對中美貿易戰及新冠肺炎疫情雙重夾擊，國際評級機構惠譽預期，即使中國人民銀行(即中國央行)「出手」幫助企業度過難關，但銀行因資本充足率的限制，不可能大幅放水，故無法阻擋債務違約率增加的趨勢。

該機構指出，自2014年以來，中國境內企業債券的違約數量持續攀升，當年僅5家違約，金額達13億元人民幣，違約率0.17%，但到了2019年違約個案飆至53家，金額增達1,116億元人民幣，違約率飆至1.19%。

在這些違約企業中，民企佔84%，主因是信用收縮下，中國已容許次要的企業違約，甚至國企也可以違約。惠譽預期，今年中國地方政府對於違約容忍度會提高，企業債務問題會逐漸曝露，例如近日西王集團在付息兌付日資金未能到位，就是因山東政府已無力提供支持，放任其違約。

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