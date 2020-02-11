Facebook收購初創公司　可用AI定位...

科技公司過度收集用戶數據常為人詬病，但Facebook對之樂此不彼。外國媒體報道，Facebook收購了一家總部位於倫敦的計算機視覺創業公司Scape Technologies大多數股權。

Scape Technologies專研AI定位技術，致力於研發超出GPS能力以外的定位精確性。

完整的交易條款尚不可知，更新的資料顯示，Facebook目前擁有公司超過75%的大部分控制權，通過查看其他文件，這次的收購價可能在4,000萬美元左右。

一名Facebook發言人在隨後的聲明中表示：「我們會不時收購小型科技公司，也不會時刻討論公司的收購計劃。」

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