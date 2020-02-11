跑輸大市仍無礙收入　5大鱷年賺逾78億

外電統計顯示，去年15位最賺錢的對沖基金經理，合共袋走120億美元(約936億港元)，多過美國最大銀行摩根大通支付給全部5.6萬名投行員工的年薪，即使他們當中只有1/3回報跑贏標指去年的29%升幅，而且全部都是男性。

5位最賺錢的對沖基金經理，去年收入均逾10億美元(約78億港元)，排名榜首是TCI的Chris Hohn，收入達18.45億美元(約143億港元)，去年主要基金回報41%，緊隨其後是Renaissance Technologies的西蒙斯，雖然主要基金去年回報只有14%，仍賺17.3億美元(約134.9億港元)。

至於3至5位是Citdatel的格芬、Point 72的科恩，以及老虎基金的Chase Coleman，去年分別賺15億、12.6億及11.05億美元。

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金Bridgewater舵手達利奧，去年進帳4.8億美元，較2018年的13億美元為少，排名第9，主要是旗艦基金Pure Alpha II廿年來首次輸錢。

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