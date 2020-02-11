新冠肺炎：四環醫藥夥印度同業研抗疫藥物

四環醫藥創立於2001年，是一家擁有21家子公司並集研發、生產和銷售於一體的集團化醫藥企業。由於十多年來的持續努力，在研發上加大投入，四環醫藥形成近1,000人的研發團隊，在研藥品項目110餘個，並已經獲得300餘件創新藥發明專利，其中超過80件申請獲得國外專利權。在研項目主要涵蓋糖尿病、抗腫瘤、抗感染及非酒精性肝炎等多個重點領域。

熙德隆創立於1989年，於醫藥行業歷經超過25年的專業技能積累使熙德隆成為世界上生產抗愛滋病病毒藥物的領跑者，提供了30餘種抗病毒藥物組合，滿足全球約40%的愛滋病病毒感染者的治療需求。此外，熙德隆也生產抗腫瘤、心血管、神經系統用藥、肝、腎病、泌尿外科、糖尿病、眼科和抗免疫排斥等主要治療領域的300餘種藥物，成為行業內可靠的合作夥伴。

此次合作框架協議的簽署，將實現協議雙方優勢互補、共同加速發展的共贏局面。一方面熙德隆抗病毒抗感染方面的優勢產品將被引入中國，由擁有規範生產能力和強大營銷能力的四環醫藥進行本地化生產和銷售，藉此豐富了集團研發和產品管線；另一方面，熙德隆也將籍此開拓潛力巨大的中國市場。

基於中國新型冠狀病毒肺炎的流行情況，協議雙方均一致同意將針對新型冠狀病毒藥物的引進、開發和生產作為首要事宜，優先推進，為中國抗擊疫情貢獻一份力量。

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