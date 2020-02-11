中國全通引入股東拓5G投術 淨籌9.48億
2020年02月11日 22:31
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中國全通(00633)公布，認購人中鐵友嘉實業與間接全資附屬公司全通環球(AAGL)訂立協議，後者將配售經擴大後已發行股本約30%，現金代價為10億港元。完成後，AAGL已發行股份數目將增加至14,286股，將由集團持有約70%及由中鐵友嘉實業持有約30%。
認購事項的所得款項淨額估計約為9.48億元。根據認購協議，AAGL集團將應用該等所得款項淨額發展其提供電信解決方案業務，尤其是於世界各地正在廣泛推行的5G技術。
董事會認為，訂立認購協議可為公司提供重要且有效的資金來源，擴展集團在信息及通信技術部分部的電信資產管理、垂直市場開發、信息終端器及設備銷售、提供網絡管理服務及技術發展，以及應用及系統發展支援。於2019年8月15日，集團與Aries Telecom Plc就(其中包括)在馬來西亞建設5G網絡的項目總承包事宜訂立一項框架協議。集團預計當全球均已應用5G技術時，將會帶來龐大商機。因此，董事認為，認購協議的條款屬公平合理，且符本公司及股東整體利益。
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