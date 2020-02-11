夜市UPDATES：標指納指續破頂　港夜期升逾百點

金融市場對新冠肺炎的憂慮未見加深，美股早市走勢平穩，道指目前報29,391點，升114或0.39%；標指及納指連續兩日破頂，標指目前報3,367點，升0.45%；納指目前報9,673點，升0.47%。受外圍帶動，港股期指夜市報27,667點，升102點，高水83點。

在美股續創新高之際，分析警告美股市場已處於盲目樂觀階段。Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar表示，儘管美股仍在繼續衝高，但預計類似這種公司發布的預警數據將對股市造成越來越大的影響。對於很多公司來說，他們的銷售收入將很難達到預期。

事實上，美國聯儲局主席鮑威爾在國會證詞講話稿中表示，美國經濟前景仍然存在風險，該局正密切留意衛生事件情況進展，如果事態發展引起對前景進行實質性的重新評估，將採取相應的應對措施。這些措施並非旨在表示貨幣政策立場的改變，聯儲局隨時準備在條件允許時調整操作。

歐洲方面，據報英國政府希望在英國脫歐過渡期結束後，其金融中心倫敦金融城能夠永久進入歐洲市場。歐股走勢平穩，當中英股升0.71%；德股升0.90%；法股升0.48%。

【22:30】美國聯儲局主席鮑威爾未有因中國爆發疫症改變對經濟的評估，美股開市早段靠穩，道指升129點，至29,406點；納指升59點，至9,687點新高；標指升14點，至3,366點，亦破頂。

美國第3大電訊商T-Mobile以265億美元收購第4大同業Sprint的交易取得突破，聯邦法院預料最快日內批准交易，否決由州檢察官提出的指控。消息刺激Sprint股價早段飆升74.3%，至8.37美元；T-Mobile股價亦漲9.86%，至92.86美元。

玩具商孩之寶去年第四季扣除部分項目後每股盈利1.24美元，勝市場預期，期內收入增3%至14.3億美元，反映《魔雪奇緣2》和《星戰》相關玩具銷售成績，抵銷貿易戰的影響。孩之寶股價早段漲5.76%，至106.71美元。

網購巨人亞馬遜股價周一首次超越2,100美元，早段報2,149.43美元，升0.73%。

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